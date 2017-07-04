В ГПУ надеются на завершение досудебного расследования по Довгому до истечения срока давности

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выразил надежду, что Верховная Рада даст согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого, что позволит прокуратуре завершить досудебное расследование уголовно производства против нардепа до истечения срока давности.

"Мы будем направлять следствие и процессуальных руководителей, чтобы вложиться в сроки, определенные Уголовным процессуальным кодексом. Срок давности для привлечения к ответственности достаточно непродолжительны", - сказал Н.Холодницкий журналистам во вторник в Киеве.

Он также высказал надежду, что парламент поддержит снятие неприкосновенности с О.Довгого и даст возможность органам следствия довести соответствующее производство до логического завершения.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что срок истекает в январе следующего года.