В ГПУ не видят политики в иске Шокина о восстановлении в должности

Экс-генпрокурор Виктор Шокин подал иск о восстановлении в должности исходя из личных интересов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган телеканала "112 Украина".

"Я думаю, это связано более с чем-то личным, не вижу здесь никакой политической составляющей или какой-то другой, о которой говорят эксперты", - заявила Сарган.

Также, по словам пресс-секретаря Генпрокуратуры, "иск не имеет никакой перспективы, потому что Виктор Шокин не сможет уже вернуться в кресло генпрокурора. Не было таких прецедентов, чтобы суд отменил решение ВР".

Ранее народный депутат Иван Винник сообщил, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин не сможет через суд добиться восстановления в должности, однако сможет получить прокурорскую пенсию.

Как сообщалось, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении, а также постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение. Суд открыл производство по иску Шокина и назначил судебное заседание на 10 апреля на 15:30.