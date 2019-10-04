В ГПУ определились с порядком проведения аттестации прокуроров

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок проведения аттестации прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Согласно обнародованным данным, аттестация будет проходить в три этапа, и проводить ее будут кадровые комиссии. На первых двух фазах будут оценивать знания и умения в применении закона, а также проверять общие способности и навыки путем автоматизированного анонимного тестирования.

Последним этапом станет проверка профессиональной компетентности и добропорядочности. Это будет происходить путем собеседования, на котором прокурорам поручат выполнить ситуационную задачу.

"Каждый этап обязательно будет проходить при личном присутствии генпрокурора", - подчеркнули в ГПУ.

График проведения тестирований и собеседований, а также имена прокуроров, которые пройдут аттестацию, обнародуют на официальном сайте ГПУ в ближайшие несколько дней.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что переаттестация сотрудников прокуратуры будет продолжаться еще два года.