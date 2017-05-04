В ГПУ опровергли информацию, что существуют конкретные сроки вынесения приговора по делу о госизмене Януковича

В Генеральной прокуратуре заявили, что нет никаких сроков относительно вынесения приговора по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", сказал представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

"Я вам сразу скажу, возможно, жестко с моей стороны, но мне никто никогда не устанавливает никакие сроки по осуществлению правосудия. Есть закон, и согласно закону сторона обвинения, суд и, я надеюсь, что и сторона защиты будут придерживаться закона, и мы будем осуществлять справедливое объективное рассмотрение дела. И только в суде будет установлено, виновен ли Янукович в тех преступлениях, в которых мы его обвиняем, или нет", - сказал он.

Ранее сегодня адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что генеральный прокурор "устанавливает четкие сроки" в этом деле, в частности 24 августа.

Напомним, что Оболонский районный суд Киева сегодня, 4 мая, начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суд отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела. Сейчас суд объявил перерыв в заседании до 18 мая.