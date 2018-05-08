В ГПУ опровергли розыск экс-министра Рудьковского

Украинские правоохранители не разыскивают экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, которого подозревали в причастности к похищению руководителя "Нефтегаздобычи".

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, пишет УНН.

"Украинские правоохранительные органы не разыскивают Рудьковского", - сказал он, комментируя информацию, что экс-чиновника задержали в Дубае.

Напомним, накануне, 7 мая, СМИ сообщили, что якобы задержание Рудьковского произошло еще в первых числах апреля, и вплоть до 20-х чисел экс-министр находился в местной тюрьме. Его нынешний статус в деле скрывается.

Рудьковского якобы задержали за поддельный иракский паспорт. Кроме этого, у него нашли еще несколько паспортов других стран.