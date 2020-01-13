В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы - депутат

Генеральная прокуратура Украины открыла дело против бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - отметил Гончаренко.

С его слов, записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно нарушал закон.

"В этом случае просто увольнения с должности - недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов - это дело чести для правоохранителей", - добавил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Согласно закону, действующего директора ГБР и его заместителей должны уволить.

Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

Кроме того, законом предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса, в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности главы ГБР.