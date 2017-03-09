В ГПУ отвергли возможность допроса Януковича на территории России

Украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории Российской Федерации.

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, передает "112 Украина".

"Подозреваемый Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом. Только так. Никаких допросов в присутствии представителей ГПУ не будет", - заявил он.

Прокурор отметил, что подозрение на Януковича переходит в органы предварительного расследования и суда за пределами Украины, на территорию РФ.

"Он подозреваемый, в соответствии с постановлением следственного судьи он должен быть задержан и доставлен в суд. РФ заявляет, что она готова допросить подозреваемого Януковича. Она должна не заявлять об этом, а делать уже четыре месяца назад. Если готова, пусть выполняет запрос", - сказал Кравченко.

Прокурор пояснил, что на территории РФ он или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имеют права допрашивать В. Януковича.

"Это могут делать только правоохранительные органы РФ, а мы можем только присутствовать во время допроса. Но вы же понимаете, что украинский прокурор или следователь должен будет задержать подозреваемого Януковича и доставить его в суд?", - отметил Кравченко.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура РФ готова организовать допрос Януковича на территории России в присутствии украинских следователей.