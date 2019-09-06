В ГПУ подтвердили объявления подозрения экс-депутатам Вилкулу и Колесникову

Генеральная прокуратура Украины подтверждает объявление подозрения двум бывшим народным депутатам от "Оппозиционного блока". Обоих экс-депутатов подозревают по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

В сообщении на сайте ГПУ указано, что подозрения объявили 5 сентября.

Фамилий в сообщении не приведены, но в комментарии Радио Свобода в пресс- службе ГПУ уточнили, что речь идет об Александре Вилкуле и Дмитрии Колесникове.

Обоих ексдепутатів подозревают по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА (тогда должность занимал Александр Вилкул - ред.) вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение сельскохозяйственных земель в земли промышленности. Чиновник ... нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесены убытки в виде выбытия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму свыше 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием, - на сумму почти пол миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В отношении Колесникова, то, по данным ГПУ, его подозревают в том, что в период с июня-декабря 2012 года он, тогда председатель Агентства госимущества Украины, "злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско- технологический институт трубной промышленности имени Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв м".

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, говорят в ГПУ. Это предприятие не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций.

Досудебное расследование по этим делам продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее о том, что экс-депутатам объявили подозрения и начали процедуру их розыска сообщил бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Осенью прошлого года Луценко вносил в регламентный комитет Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова. Парламент эти представления не поддержал.

В "Оппозиционном блоке" действия генпрокурора называли политически мотивированным преследованием депутатов.