В ГПУ заявили, что у них отсутствует информация о подготовке подозрения Богдану

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что у них отсутствует информация о подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сказали в пресс-службе ГПУ, сообщает "Интерфакс".

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре отметили, что они против использования правоохранительных органов "как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров".

Напомним, ранее сообщалось, что управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Dialog.ua

https://www.dialog.ua