В ГПУ заявили о завершении расследования расстрелов на Майдане

Следствие по делу расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 фактически завершено, хотя еще ожидаются окончательные экспертизы.

Как пишет "Слово и Дело", об в четверг, 2 августа, во время встречи с руководителями общественных организаций Евромайдана, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор УкраиныЛуценко заявил, что в 2018 году в суд будет передано дело экс-президента Януковича относительно расстрелов на МайданеСказано 20 февраля 2018 г.Статус обещания: В процессе

"Генпрокурор проинформировал о том, что по делам расстрела на Майдане в феврале 2014 ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства Януковича получено разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования, - написла Сарган.

Отмечается, что участники встречи обсудили реорганизации Генпрокуратуры, в частности возглавляемого Сергеем Горбатюком Департамента спецрасследований, который занимается делами Майдана.

Генпрокурор подчеркнул, что ни одна должность следователя или прокурора не была сокращена. А сам Горбатюк продолжит расследование всех дел Майдана теперь уже в должности начальника управления специальных расследований.

Напомним, несколькими днями ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подал в суд на генпрокурора Юрия Луценко. Он считает противоправными действия главы ГПУ по проверке состояния организации работы в департаменте.

Ранее сергей Горбатюк сообщил, что на крыше гостиницы Украина на Майдане нашли пули.