В Институте нацпамяти ответили на слова Качиньского о "культе Бандеры" в Украине

По мнению ведомства, украинскую историю пытаются использовать на внутриполитическом польском рынке

В Институте национальной памяти заявили, что лидер польской правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей.

Об этом заявил председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире телеканала 112 Украина.

"Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории. И, к сожалению, это человек, который собственное искаженное представление об истории своего народа пытается навязывать другим, всему обществу", - сказал он.

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По его словам, украинскую историю пытаются использовать на внутриполитическом польском рынке. Вятрович также добавил, что "это абсолютно не оправдывает таких высокопоставленных политиков, как Ярослав Качиньский, а наоборот свидетельствует о его пренебрежении к Украине". Или героизация УПА, или дружба стран. Польша ставит Украину перед выбором

"Это свидетельствует о том, что Качиньский не видит перспективы развития отношений между Украиной и Польшей", - заключил глава Института национальной памяти.

Как сообщалось ранее, Ярослав Качиньский заявил, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет". По его словам, Польша не может годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида. Кроме того, Качиньский отметил, что "несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им это удалось".