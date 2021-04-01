Війська Росії можуть спробувати просунутися углиб території України - розвідка

За даними розвідників, Росія готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

За даними розвідки, Росія готується розширити свою військову присутність на окупованих територіях Донецької та Луганської областей / фото минобороны.рф

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території так званих ДНР та ЛНР за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді - громадян України, яким примусово упродовж останніх років видавали паспорти РФ)", - повідомили в ГУР у четвер, 1 квітня.

В управлінні зазначили, що не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Також у ГУР додали, що російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій Збройних сил України та "миротворчих" заходів РФ у відповідь.