Військова місія ЄС в Україні має з'явитися до кінця року - міністр оборони

Військова місія Європейського Союзу в Україні може з'явитися до кінця 2021 року. Відповідну заяву зробив міністр оборони Андрій Таран.

До військової місії планується залучити 30 постійних радників ЄС. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Робимо все необхідне, щоб уже до кінця поточного року військова дорадчо- тренувальна місія з площини напрацювання юридичної бази перейшла у стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС, - сказав міністр.

Таран зазначив, що присутність радників дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання.

Зміни повинні торкнутися адміністративних та управлінських процесів, а також організаційно-штатних структур військових навчальних закладів та їхньої матеріальної бази.

Реалізація цього проекту дозволить залучити найкращі практики та допомогу в процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, які властиві державам-членам Європейського Союзу, - додав міністр.

Нагадаємо, у жовтні очільник директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони Юрій Пунда заявив, що через брак коштів відомство змушене обирати між фінансуванням розвитку систем протиповітряної оборони та ударної авіації.

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