Військовий катер США вперше з 2008 року увійшов у Чорне море

Катер берегової охорони США USGC Cutter Hamilton у вівторок, 27 квітня, ввійшов у Чорне море. Патрульний катер підтримуватиме союзників Вашингтона та партнерів по НАТО у чорноморському регіоні.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Шостого флоту США. Там заявили, що USGC Cutter Hamilton став першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море за останні 13 років. Раніше в акваторію Чорного моря у 2008 році запливав катер USCGC Dallas.

Катери берегової охорони класу Hamilton були спроектовані за часів холодної війни й спочатку призначалися для боротьби з підводними човнами. Вони здатні виконувати різні операції, включаючи оборонні, правоохоронні, пошуково-рятувальні та дослідницькі.

9 квітня МЗС Туреччини повідомило, що Військово-морські сили США направлять два кораблі в Чорне море - ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt. Однак Пентагон вирішив скасувати відправлення кораблів, щоб не допустити ескалації агресії Росії. ЗМІ також повідомляли, що Велика Британія планує у травні відправити у Чорне море два кораблі Королівського флоту на знак солідарності з Києвом.

Водночас Росія, яка у квітні зігнала армію до кордонів з Україною під видом "військових навчань", попри обіцянки повернути підрозділи збройних сил РФ в місця постійної дислокації, залишила у Чорному морі два кораблі Північного флоту.

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