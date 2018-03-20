В кабинете Холодницкого обнаружили "прослушку" - СМИ

В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для "прослушки".

Об этом "Обозревателю" сообщили собственные источники. САП пока что не подтверждает эту информацию.

Как отмечается, "прослушка" была заложена в аквариум.

Также издание отмечает, что установил "прослушку" якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.

По словам собеседников "Обозревателя", "прослушка" принадлежит НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий готовится подать в отставку. Пока не сообщается, с чем именно связано такое решение.