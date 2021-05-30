В кампании вакцинации от коронавирусной инфекции, которая проходит в Украине, есть сложности-министр Ляшко

В кампании вакцинации от коронавирусной инфекции, которая проходит в Украине, есть сложности. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил 30 мая в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы приехали посмотреть, как идет вакцинация в пилотном центре вакцинации. Она проходит хорошо, все организовано. Есть определенные недостатки, они касаются именно того, что приходят люди в очередь не те, кто по звонку из приложения "Дія", и это создает большую очередь, люди могут стоять по два часа", - сказал министр.

Глава Минздрава выразил мнение, что "этот организационный момент" до следующей недели будет решен "и будет все работать не только в Киеве, но и во многих областных центрах, возможно, и не только в областных центрах будут такие прививочные центры".

"Люди, которые получили вакцины, довольны. Медицинские работники истощены, перегружены, но все с улыбкой делают свое дело, все довольны. Поэтому думаю, что Украина движется к своей цели - вакцинировать как можно больше украинцев", - подчеркнул Ляшко.

Комментируя работу прививочных центров в Одессе и Киеве, он описал разницу в их деятельности.

"В Одессе люди, которые зарегистрировались в приложении "Дія", приходят по звонку. В Киеве же пришли и те, кто зарегистрированы в приложении "Дія", но не получили звонка. И это привело к очередям [в столице]. Поэтому у нас просьба: внимательно следить за анонсами и приходить на то время, когда приглашают", - заявил министр.