В кандидатской диссертации Яценюка нашли 70 страниц плагиата

В полном тексте кандидатской диссертации Арсения Яценюка содержится около 70 страниц текста без отсылок на его настоящих авторов.

Об этом рассказала доктор философских наук Татьяна Пархоменко, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на "Украинскую правду".

"Ознакомление с полным текстом диссертации экс-премьера Яценюка позволяет утверждать: 70 страниц (из которых 39 полностью или за исключением одного- двух предложений) ее основной части (с.4-165) - содержат тексты без ссылок на их настоящих авторов. И это - не считая 7 страниц буквального перевода с английского оригинала, приведенного с нарушением правил цитирования: отсутствие кавычек при буквальном воспроизведении текста, с редкими ссылками, в том числе фейковыми", - сказала она.

Сергей КвитКвит пообещал провести анализ диссертации жены вице-премьера Кириленко на предмет плагиатаСказано 9 февраля 2016 г.Статус обещания: Выполнено

По словам Пархоменко, введение и выводы из работы Яценюка можно найти в открытом доступе, а ее полный текст можно найти на ряде платных ресурсов.

Она отметила, что согласно законодательству Украины об авторском праве это является плагиатом, поскольку данные тексты были опубликованы под именем лица, которое не является их автором.

При этом Пархоменко уточнила, что значительная часть текста диссертации Яценюка заимствована из учебников "Банківське право. Українське та європейське" (К.: Атіка, 1999), авторы П.Д. Биленчук, О.Г. Дынник, И.О. Лютый и О.В. Скороход, а также учебника "Національний банк і грошово- кредитна політика" (К.: КНЕУ,1999) под редакцией А.М. Мороза и М.Ф. Пуховкиной.

Напомним, ранее на плагиате попалась жена вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко. В ее научной работе нашли около 30% чужого материала без отсылки на авторов.

Слово і Діло

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