В канун Нового года Украина получит "безвиз" с ОАЭ

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу с 31 декабря.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортом", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 1 декабря Кабинет Министров утвердил меморандум с Объединенными Арабскими Эмиратами о введении безвизового режима. Также Украина намерена договориться с Саудовской Аравией об упрощении визового режима и сотрудничестве в сфере обороны.