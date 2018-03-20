В Катаре прошла встреча Порошенко с эмиром тет-а-тет

В вторник, 20 марта в Дохе прошла встреча президента Украины Петра Порошенко с эмиром государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время церемонии звучали государственные гимны Украины и Катара.

Президент Украины и Эмир Государства Катар осмотрели строй воинов Почетного караула.

После церемонии началась встреча "с глазу на глаз" лидеров государств и украинско-катарские переговоры. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних договоров.

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской Инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Президента Украины в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition- 2018".

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", 19 марта президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Катар.