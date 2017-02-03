В каждом отряде боевиков на Донбассе есть кадровые офицеры РФ, - Порошенко

В каждом отряде боевиков на Донбассе есть кадровые офицеры Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе видеоконференции при участии главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко заявил, что ошибочно полагать, что РФ не контролирует боевиков на Донбассе.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она их не контролирует абсолютно ошибочен, потому что в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, которые выполняют приказы Российской Федерации", - сказал Порошенко, добавив, что наступление на украинские позиции было организовано войсками РФ и боевиками, которые ими контролируются.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отбить эти атаки, которые начаты в конце января. И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина сделала все возможное, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта.