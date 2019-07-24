В КГГА прокомментировали намерение Богдана уволить Кличко

В Киевской городской государственной администрации ничего не знают о намерениях Офиса президента Владимира Зеленского добиться увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Об этом, комментируя НВ заявление главы президентской администрации Андрея Богдана, рассказала пресс-секретарь столичного главы Оксана Зиновьева.

"У нас нет официальной информации по этому поводу. Ни писем, ни каких-либо сообщений", - сказала она.

Напомним, согласно информации СМИ, Богдан попросил Кабинет министров подать представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Кроме того, ранее он заявлял о необходимости разделении полномочий мэра Киева и главы городской госадминистрации.

По данным журналистов, у партии Слуга народа есть две кандидатуры на пост главы КГГА.

Первый - это гендиректор холдинга 1+1 media, владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александр Ткаченко.

Второй кандидат - бизнесмен Андрей Холодов, No 22 в списке партии Слуга народа, который является кумом жены ярого сторонника Кремля Виктора Медведчука Оксаны Марченко.