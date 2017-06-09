В Харькове проходит встреча Порошенко и Грибаускайте

09 июня 2017, 14:27
 Политика Источник: Укринформ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.

Об этом информирует пресс-служба Главы Украинского государства.

Сейчас в Харькове проходят переговоры лидеров двух стран.

По результатам переговоров президенты Украины и Литвы встретятся с представителями СМИ.

Также планируется встреча Порошенко и Грибаускайте с украинскими военнослужащими, получившими ранения во время участия в антитеррористической операции на Донбассе и проходившими реабилитацию в Литве.

Источник: Укринформ
 
 
 