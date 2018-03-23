В Харьковском горсовете проводятся обыски

Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Национальной полиции Украины проводят ряд обысков в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

"Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства. Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В информации отмечается, что все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства.

В пресс-службе Харьковского горсовета отказались давать комментарии по этому поводу. "Мы это не комментируем", - сказали корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".