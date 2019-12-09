В ходе "нормандской встречи" не удалось договориться о разведении сил на Донбассе, - СМИ



На саммите "нормандской четверки" в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

По информации издания, причиной стала позиция украинской стороны, чьи представители заявили, что "не сумеют обеспечить отвод своих военных".

Также по данным издания, помощники лидеров стран "нормандской четверки" до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными - в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский закончил личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам российского лидера, встречей он остался доволен.

Напомним, сегодня в Париже проходит заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Во время этого планировалось обсуждение прекращения огня на Донбассе, возвращение всех украинских политзаключенных, контроль над украинско- российской границей и проведения местных выборов.