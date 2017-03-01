В ходе обыска на "вертолетной площадке Януковича" правоохранители изъяли финдокументацию и технику

Во время обыска на "вертолетной площадке Януковича" правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, которая имеет доказательственное значение в уголовном производстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства вертолетной площадки.

В частности, сегодня в рамках расследования были проведены обыски нежилых помещений, в том числе на вертолетной площадке на Парковой дороге в г. Киеве, а также по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности указанного объекта.

"Во время обысков обнаружено и изъято финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, которая имеет доказательственное значение в уголовном производстве. Обыск проводился следователями ГПУ при участии сотрудников Службы безопасности Украины и киберполиции Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ и СБУ проводят обыски на "вертолетной площадке Януковича" в Киеве.