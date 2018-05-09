В Киеве и во всех городах страны 9 мая проходят памятные мероприятия

9 мая 2018 года отмечается 73-я годовщина со Дня Победы во Второй мировой войне. Подробнее о том, как проходит этот день в Киеве и других городах Украины - в материале РБК-Украина.

Празднование Дня Победы в Украине

В 2015 году Верховной Радой был принят Закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", согласно которому советское название праздника "День Победы" изменилось. Начиная с 2016 года, 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На протяжении уже нескольких лет Украинский институт национальной памяти выступает с инициативой о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е число, когда праздник отмечают в большинстве стран Евросоюза. В Институте считают, что Украина должна праздновать годовщину завершения Второй мировой войны вместе со всей Европой 8 мая. Именно в этот день в 1945 году вечером (в 23:01 по среднеевропейскому времени) был ратифицирован "Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии".

До настоящего времени вопрос о дате празднования остается открытым. 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения - официальный праздник, который не является выходным. 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне - также государственный праздник, и для украинцев это нерабочий день.

В столице и во всех городах страны 9 мая проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов к памятным знакам и чествование ветеранов.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне: мероприятия в Киеве

В столичном Парке Славы в 09:00 начнется торжественная церемония в память о погибших героях во время Второй мировой войны с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата.

В 09:30 9 мая в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне при участии президента Украины пройдет принятие военной присяги служащими 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

Также в Музее с 11:00 до 17:00 запланирована торжественная программа "Пам'ятаємо - Перемагаємо!" по случаю празднования 73-й годовщины Дня Победы над нацизмом. В рамках праздника состоится концерт Киевского академического муниципального духового оркестра, поминальный реквием, молебен за мир в Украине, церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптуре "Форсирование Днепра", концертная программа "Перемога, свята перемога ".

Акция "Бессмертный полк" в Киеве заявлена на 10:00 9 мая. На странице мероприятия в Facebook сообщается, что шествие с портретами участников Второй мировой войны проследует от ст.м. Арсенальная до Аллеи Славы. Также отмечается, что акция является народной, а не политической

9 мая в Днепре

Торжественная церемония возложения цветов по случаю 73-й годовщины со Дня победы во Второй мировой войне состоится 9 мая в Днепре у монумента Вечной Славы в 09:00. В 10:00 мемориальная церемония пройдет у монумента Безымянная высота, а также у памятника воинам 152-й стрелковой дивизии. В городских парках отдыха по случаю праздника будет работать полевая кухня, состоятся концертные программы, легкоатлетическая эстафета. Кроме того, анонсировано на 9 мая проведение "Марша мира" в Днепре. Мероприятие начнется в 09:30 на проспекте Яворницкого у памятника Славы.

День победы во Второй мировой войне: мероприятия в Харькове

В программе празднования 9 мая в Харькове заявлено около 50 мероприятий в разных районах города. На Мемориале Славы в Лесопарке утром состоится возложение цветов. Праздничный обед и концерт для ветеранов войны пройдет в северном корпусе ХНУ им. Каразина. В парке Горького на протяжении всего дня будет проходить праздничный фестиваль. В 16:00 на площади у Харьковского академического театра оперы и балета начнется парад военных оркестров.

Мероприятия 9 мая 2018 в Одессе

Праздничная церемония памяти в Одессе состоится в 10:00 у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко. Помимо возложения цветов на воду спустят венки. В 11:00 цветы принесут к стеле "Крылья победы" на площади Десятого апреля. Для ветеранов будут организованы концерты. На Крымском бульваре выступит муниципальный оркестр им. Салика, в Горсаду - оркестр ВМС, на 411 батарее - оркестр военной академии, а в парке им. Горького расположится оркестр Нацгвардии.

Празднование 73-й годовщины со Дня победы над нацизмом в Запорожье

Торжественная церемония возложения цветов запланирована на 10:00 9 мая на Аллее Боевой Славы. Развлекательные мероприятия начнутся в 10:00 в Парке Победы. В Запорожье на Аллее славы в 10:00 также планируется проведение акции по аналогу "Бессмертного полка" от общественной организации "Полк Победы". В прошлом году акция не обошлась без потасовок.