В Киеве к дому Авакова прибыла колонна из 10 автомобилей активистов

В воскресенье, 11 марта, к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова прибыла колонна из около 10 автомобилей общественных активистов и представителей "Руха новых сил", передает РБК-Украина.

У ворот дома на Вышгородской, 85, собралось около 20 пикетчиков с флагами Украины. Люди собрались у ворот с плакатами "Смертную казнь - мафии Порошенко".

"Мы здесь, чтобы выразить Авакову неуважение за разгон под Верховной радой. Требуем отставки непрофессионального правительства", - заявили активисты.

Кроме того, участники пикета перебросили на территорию поместья несколько старых рюкзаков, чтобы напомнить о так называемом деле "рюкзаков Авакова", связанным с расследованием по закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оказывает давление на судебную власть в вопросе избрания наказания для мужчины, подстрелившего полицейского во время столкновений возле Соломенского суда Киева.