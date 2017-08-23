В Киеве к праздникам открыли музей украинского парламентаризма

Председатель верховной рады Андрей Парубий сообщил, что во время открытия Верховной Рады Украины для широкой общественности, открыт портал Украинского флага в рамках новообразованного музея украинского парламентаризма

Об этом он заявил во время открытия музея, передает Depo.ua.

"Мы открыли Верховную Раду Украины и тысячи учеников, школьников, иностранцев, сегодня имеют возможность быть в украинском парламенте. По европейской традиции. Мы сегодня открыли портал украинского флага, который был внесен 26 лет назад в зал Верховной Рады Украины. А сейчас мы открываем первый этап музея украинского парламентаризма. Мы будем расширять его. Мы будем охватывать и другие периоды нашей истории. Но сегодня - это первый шаг", - рассказал Парубий.

"Я убежден, что шаг за шагом мы сможем увеличить наши экспозиции для того, чтобы украинцы, пребывая здесь, могли понимать и историю, и значение украинского парламента", - добавил он.

Напомним, ко Дню Государственного Флага Украины 23 августа и Дню Независимости Украины 24 августа в Верховной Раде состоятся экскурсии.

Depo

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