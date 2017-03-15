В Киеве началось экстренное заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны начал заседание.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем микроблоге Twitter.
"Началось экстренное заседание СНБО", - написал он.
По информации "Интерфакс-Украина", в повестке дня заседания - вопрос введения санкций в отношении ПАО "Сбербанк" (Киев), "дочки" Сбербанка России.
"Сейчас началось заседание СНБО по вопросу "Сбербанка", - сообщил источник.
В начале заседания Петр Порошенко сообщил, что цель украинской власти - восстановление суверенитета страны.
"Наша цель - восстановление суверенитета Украины", - процитировал президента Цеголко.
Напомним, 7 марта Сбербанк России заявил о начале обслуживания клиентов с "паспортами" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
После этого глава МВД Арсен Аваков призвал Национальный банк ввести санкции против Сбербанка России.
7 марта Нацбанк заявил, что намерен инициировать санкции перед СНБО.