В Киеве началось квалификационное оценивание кандидатов в Верховный Суд

В четверг, 16 февраля, в Киеве началось квалификационное оценивание 625 кандидатов, которые претендуют на должности судей Верховного Суда.

Как сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей, оценивание состоит из двух этапов: экзамена и собеседования.

Первый этап - тестирование - был назначен на 16 февраля. В течение четырех часов кандидаты должны выбрать один из четырех вариантов ответа на 120 вопросов. Тестовые тетради закодированы для обеспечения анонимности, проверять ответы будет компьютер. На втором этапе 21 февраля кандидатам будет предложено практическое задание - подготовить проект судебного решения.

Кандидаты, которые наберут проходной балл, будут допущены ко второму этапу квалификационного оценивания, остальные прекратят участие в конкурсе. На втором этапе будет исследоваться досье кандидатов, состоится тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей, а также собеседование.

Кроме того, свои выводы по кандидатам должен предоставить Общественный совет добропорядочности.

Напомним, 30 сентября 2016 года вступили в силу конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которым высшие спецсуды и Верховный суд ликвидируются и вместо них создается новый Верховный Суд с пятью кассационными палатами.

С 17 ноября начался конкурс на должности 120 судей в новом Верховном Суде.

