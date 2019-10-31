В Киеве началось заседание Комиссии "Украина-НАТО"

31 октября 2019, 10:03
 Политика Источник: УНН Персоны: Зеленський В.О.
ukraine-nato.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, проходящем в Киеве. В заседании председательствует Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Присутствуют также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая скоре присоединится к Альянсу.

Мероприятие проходит в Мариинском дворце в столице.

Напомним, НАТО запускает новую инициативу, которая заключается в координации и объединении всех форматов сотрудничества с Украиной более согласованным и еще более последовательным способом.

Источник: УНН
 
 
 