В Киеве ответили на заявление МИД Польши о Бандере

Слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина не войдет в Европейский союз, если будет строить национальное самосознание на культе националиста Степана Бандеры, являются "несвоевременными и вредными" для отношений между двумя странами.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Маркиян Лубкивский заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению Лубкивского, слова главы польского МИД несвоевременны, поскольку он сказал их "когда Украина противостоит российскому агрессору на востоке". "Своими словами польский министр открывает второй фронт", - считает он. "Украине предстоит пройти еще долгий путь к членству в ЕС, и за это время в Польше поменяется не один Ващиковский, и две страны смогут найти взаимопонимание", - уверен Лубкивский.

Он также назвал слова Ващиковского о Бандере "недружественными", поскольку, по его мнению, польский министр "вмешивается во внутренние дела Украины". "Украинцы сами определят, кто является нашими героями, а кто не является", - подчеркнул посол. Он также отметил, что "столько, сколько делает Украина для чествования польских имен и памятных мест, не делает ни одна из соседних с Польшей стран".

Вместе с тем Лубкивский выразил мнение, что Украина должна "вызвать в МИД польского посла, или выразить демарш через своего посла в Варшаве". Он подчеркнул, что несмотря на то, что Польша "во многом поддерживает Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции", Киев "должен требовать защиты прав украинцев в Польше".

"Целесообразно было бы также предложить польской стороне создать межгосударственную интеллектуальную группу, которая совместно обработала сложные вопросы нашего исторического прошлого, и тем самым привести наши страны и народы до окончательного примирения", - заключил посол.

О том, что Украина не сможет войти в ЕС, если будет строить свое национальное самосознание на культе Степана Бандеры Витольд Ващиковский заявил в интервью изданию wPolityce 4 июля.

"Экономическое сотрудничество [с Украиной], к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы", - отмечал он. Министр подчеркнул, что Польша "не будет повторять ошибки 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой". Он пояснил, что речь шла о "статусе польского меньшинства в этих странах".

По словам Ващиковского, Польша будет "решительно добиваться" от Киева "решения всех вопросов" прежде, чем Украина "встанет у ворот Европы с просьбой о членстве".

Напомним, ранее Витольд Ващиковский заявил, что Польша будет требовать от Украины уладить все исторические разногласия, включая проблему Степана Бандеры, перед вступлением в Евросоюз.

"Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом громко и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польского меньшинства в этих странах. Мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве", - сказал он в интервью.

Ващиковский отметил схожесть этой ситуации с проблемой в отношениях Греции и Македонии, которая не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС из-за несогласия Греции с названием Македонии.