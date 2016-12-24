В Киеве прошел Форум новоизбранных глав и депутатов ОТО от "БПП "Солидарность"

В Киеве в субботу, 24 декабря, состоялся Форум новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин, в котором приняли участие более 400 делегатов из всех регионов Украины. В частности, 107 новоизбранных председателей и 194 депутата ОТО, избранных от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Выступавший на Форуме народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко заявил, что победа партии "БПП "Солидарность" на выборах в объединенных территориальных общинах, а также высокая явка избирателей свидетельствуют о поддержке украинцами реформы децентрализации, инициированной президентом Петром Порошенко.

"На этих выборах партия "БПП "Солидарность" в очередной раз показала, что она является единственной политической силой, которая объединяет всю страну. Кандидаты, которые баллотировались при поддержке партии, победили и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге Украины", - сказал Березенко.

По его словам, важными признаками этих выборов является недоверие избирателей к популистским и радикально настроенным кандидатам, а также провал в восточных областях представителей пророссийских политических сил.

Также к участникам Форума обратился президент Украины Петр Порошенко.

"Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Новые возможности уже открылись для более чем 3 миллионов граждан, которые живут в объединенных общинах, а это почти четверть сельского населения Украины. За год увеличение доходов собственных бюджетов объединенных общин выросло более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с бюджетами местных советов, которые вошли в состав объединенных общин", - отметил он.

"В следующем году объединенные общины будут иметь возможность использовать около 9 миллиардов гривен на важные проекты - больницы, дороги, котельные. Это то, что дает превращать политику на технологию достижения конкретных результатов, понятных каждому", - также сообщил президент.

Как сообщил на Форуме вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко, 2017 год должен стать годом объединенных общин.

"Мы видим, что в результате финансовой децентрализации местные бюджеты увеличились. Но нужно сделать так, чтобы это почувствовали и обычные семьи: когда дети пойдут в садик или школу, когда обращаться в больницу или в орган местной власти за социальной или административной услугой - когда будут получать качественную услугу", - сказал Зубко.

Отмечается, что всего на выборах 11 и 18 декабря 2016 года, которые проходили в 185 объединенных территориальных общинах, избраны 120 глав ОТО и 1150 депутатов советов ОТО, которые представляют партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" .

В целом в результате реформы децентрализации в Украине ожидается создание 10 тысяч объединенных территориальных общин.

Data.uahttp://data.ua/2016/12/24/1331631/