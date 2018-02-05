В Киеве состоялись политические консультации между МИД Украины и Израиля

В Киеве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Израиле в Twitter.

"Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко принял участие в политических консультациях между МИД Украины и Израиля в г. Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль критикует польский законопроект, согласно которому запрещено называть бывшие концлагеря на территории Польши "польским лагерем смерти". Также с критикой закона выступили в Германии и США. Впоследствии президент Польши Дуда заявил, что тщательно проанализирует законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту.

Однако, польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года без поправок принял скандальный закон об Институте национальной памяти, который в частности предусматривает уголовную ответственность за так называемую "бандеровскую идеологию". Закон уже раскритиковали президент Украины Петр Порошенко, Европейский совет и США. Источник: rbc.ua

Arena.press

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