В киевской квартире Михеила Саакашвили проходит обыск

Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе.

В киевской квартире лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили обыск. Об этом заявил его соратник Давид Сакварелидзе.

"У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная 7, кв 32. Собираемся!", - написал он в Facebook.

Отметим, что как утверждает пресс-секретарь Саакашвили, его телефон не отвечает, связаться с ним невозможно.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко разрешил обыскать квартиру экс- губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. По словам самого политика, СБУ разрешило решение суда по делу о государственном перевороте в Украине. Более того, по мнению Саакашвили, неизвестные напали на его водителя, отобрали у него ключи от квартиры, и установили там скрытые камеры.

Напомним, экс-президент Грузии и лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил о том, что его могут убить.