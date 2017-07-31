В Киевсовете отказались возвращать проспекту Шухевича имя Ватутина

Комиссия не только отклонила петицию, но и предложила убрать останки сталинского генерала из Мариинского парка в центре столицы Украины.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики отклонила петицию о возвращении проспекту Шухевича имени Ватутина, сообщил депутат Юрий Сиротюк.

"Также я предлагал обратиться в СБУ по поводу проверки антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой фальсификации ее результатов. И привлечь их к ответственности за пособничество русским оккупантам", - написал Сиротюк на свой странице в Facebook.

Он также сообщил, что комиссия предложила "обратиться к семье Ватутина о передаче его останков, захороненных в Мариинском парке, или перезахоронения их на одном из кладбищ Украины".

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В июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект генерала сталинской армии Ватутина в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

В конце июля петиция против переименования проспекта Ватутина в Киеве набрала 10 тыс. голосов.

Роман Шухевич - главнокомандующий Украинской повстанческой армии (УПА) в 1943-1950 годах. Погиб в бою с сотрудниками МГБ в 1950 году. Подробнее о Романе Шухевиче читайте в материале "Зеркала недели. Украина" Украинская Повстанческая Армия: 70 лет одиночества.

Генерал Красной армии Николай Ватутин был ранен бойцами УПА в Волынской области в феврале 1944 года, после чего скончался в киевском госпитале в апреле того же года.