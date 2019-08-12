В компании "МЕТРО" заявляют, что дневник с картой без Крыма им "подбросили"

Компания "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" заявляет, что дневник с картой Украины без Крыма, который приобрел покупатель в Киеве 11 августа, был принесен до торгового центра третьим лицом.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-центре "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", комментируя покупку такого дневника в одном из столичных ТЦ сети.

"Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании "МЕТРО Кэш энд Кэрри Украина ", установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент нашел и приобрел данный дневник ", - заявили в пресс-центре и добавили, что это является официальной позицией компании.

В МЕТРО также подтвердили, что 11 августа 2019 года клиент компании нашел на полке ТЦ METRO по адресу г. Киев, просп. П. Григоренко, 43 школьный дневник, на обложке которого была изображена карта Украины без АР Крым.

"Сообщаем, что этот товар был изъят из продаж всех ТЦ МЕТRO еще 15.07.2019 - сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента. Согласно официальной информации компании "Папирус", которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено, и поставок ни в один ТЦ METRO не происходило ", - добавляют в компании. Читайте также: МИД выражает протест из-за очередного "вояжа" Путина в оккупированный Крым

12 августа в группе "Типичный Киев" в Facebook сообщили, что в столичном "МЕТРО" продают школьникам дневники с картой без Крыма, также опубликовали чек из торгового центра сети по адресу ул. Григоренко, 43.

14 июля компания "Папирус" заявила, что из-за нарушения процедуры проверки дизайнов в тираж вышел дневник, на котором запечатлена не полный территория Украины. Также в компании сообщили, что эту ошибку обнаружили самостоятельно, после чего сразу отправили запрос на всех дистрибьюторов о снятии товара с продажи и возврате поставщику для утилизации, но часть продукции поступила в продажу.