В Конгресс США внесли законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности.

В повестку дня Конгресса США включили законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом рассказал автор инициативы конгрессмен Брендан Бойл, сообщает Голос Америки, пишет "Слово и Дело".

Зачем узаконили введение иностранных войск в Украину?В Украине вступил в силу закон, согласно которому разрешен допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины. С чем это связано, пояснили эксперты.

По его словам, законопроект поддерживают представители среди обеих партий. Он считает, что это поможет Украине "защитить свою кибербезопасность от российских атак.

Для вступления в силу законопроект должен быть утвержден Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование его связей с РФ.

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