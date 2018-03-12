В Конституционном суде РФ подтвердили, что пакет от ГПУ пришел

Конституционный суд РФ получил вызов судей в украинскую Генпрокуратуру в связи с подозрением в соучастии в посягательстве на целостность Украины из- за событий на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает УП.

"Пакет от Генпрокуратуры Украины получен", - сказал представитель КС РФ.

Других подробностей и комментариев не предоставлено.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу и 18 судей КС РФ подозревают в умышленных действиях по изменению границ территории и государственной границы Украины; в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УКУ).

Он заявил, что письменные сообщения о подозрении вместе с напоминаниями о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта доставлены по месту работы подозреваемых в КС РФ.

По словам Луценко, в случае неявки подозреваемые будут объявлены в розыск.