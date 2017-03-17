В Кремле нет сценария по вхождению "ДНР" и "ЛНР" в состав России - Песков

У Москвы нет никаких "писанных сценариев", касающихся интеграции отдельных районов Донбасса в состав России, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет "каких-то писанных сценариев", которые предполагают вхождение "ДНР" и "ЛНР" в состав России.

Об этом он сказал журналистам в Москве, передает "Интерфакс".

При этом Песков подчеркнул, что "идут разные дискуссии", и настрой "представителей Донбасса" уже был неоднократно озвучен. Однако сценариев интеграции "ДНР" и "ЛНР" в Москве нет.

Поэтому, по словам Пескова, в России "внимательно наблюдают", как Украина "сознательно отторгает от себя огромный регион".

Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года.

Пророссийским боевикам, которые оккупировали часть Донбасса, противостоит украинская армия.

В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе.