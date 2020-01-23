В Кремле объяснили, почему Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме

Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в Иерусалиме со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии российскому агентству "ТАСС" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не было (встречи. - ред.). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста", - заявил Песков.

В комментарии другому российскому агентству он добавил, что "лидеры даже не поприветствовали друг друга".

Напомним, что 23 января в Израиле состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

22 января появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста. Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.

Напомним, что делегация Украины решила уступить свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль.

Народный депутат Владимир Вятрович выразил мнение, что Зеленский едет в Израиль в качестве массовки для выступления Владимира Путина.

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