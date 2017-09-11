В Кремле отреагировали на прорыв Саакашвили украинской границы

В Кремле назвали "клоунадой" прорыв через польско-украинскую границу бывшего президента Грузии, экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"На повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот этим мы занимаемся. Не думаю, что это вопрос относится к категории серьезных. Скорее - эта тема курьезных вопросов, относящихся ближе к категории политической клоунады", - отметил он.

Напомним, лишили гражданства Саакашвили в конце июля, когда он был за пределами Украины. Сам политик пообещал вернуться 10 сентября. Он въехал на территорию Украины через КП "Шегини", что в Львовской области, хотя собирался сделать это через КП "Краковец", что во Львовской области. До границы он добрался автобусом.

Сначала он пытался пересечь границу на поезде Интерсити "Перемышль - Киев", однако его задержали из-за "особу, которая не имеет оснований для въезда в Украину".

Госпогранслужба Украины назвала прорыв в пункте пропуска "Шегини", в результате которого Саакашвили достался территории Украины, массовым незаконным нарушением границы.

В настоящее время Саакашвили находится во Львове.