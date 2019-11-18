В Кремле подтвердили встречу "нормандской четверки" 9 декабря

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что встреча "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря, по этому поводу российский лидер проведет телефонный разговор 18 ноября.

Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

При этом Песков призвал не "завышать ожидания" о встрече.

Представитель Путина подтвердил, что саммит должен состояться в Париже.

Ранее стало известно, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате" запланирована на 9 мая в Париже. В Офисе президента Владимира Зеленского также подтвердили эту информацию.

11 ноября Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель планы провести встречу лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франции, России и Германии). Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.