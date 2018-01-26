В Кремле призвали не ожидать каких-то результатов от встречи Суркова и Волкера

В Кремле не ожидают результатов от встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это "сверка часов", рабочий процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, что ждут в Кремле от этого мероприятия.

"Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Сурков и Волкер обсуждали закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой Украины. По словам собеседника российского информагентства, стороны не пришли к единому мнению по поводу закона.

Миротворцы в Донбассе - об этом накануне шла речь на встрече президента Порошенко со спецпредставителем США Куртом Волкером. В Киев он прилетел накануне запланированной встречи с помощником президента России Сурковым. Во время переговоров приоритетом признали постоянное прекращение огня, вывод из Украины российских оккупационных войск.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял о планах обсудить с помощником президента России Владиславом Сурковым отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение заложников.