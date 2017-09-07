В Кремле прокомментировали план о миротворцах ООН в Донбассе

В Кремле напомнили изначальное условие размещения любых миротворцев на востоке Украин

Миротворцы ООН могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе и только с их согласия, Россия не является стороной данного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, первое и изначальное условие размещения любых миротворцев на востоке Украины - обсуждение этого процесса с представителями "ЛДНР", передают РИА Новости.

"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями "республик" - "ЛНР" и "ДНР", поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что Россия решительно отвергает обвинения в том, что является стороной конфликта в Донбассе.

"Далеко не все, Киев называет Российскую Федерацию, может быть, еще какие- то стороны, но мы с этим категорически не согласны", - прокомментировал Песков слова журналиста о том, что многие считают РФ стороной конфликта.

Существуют и несогласные с этим утверждением, заявил представитель Кремля.Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин отметил, что допускает присутствие миротворцев ООН в Донбассе, однако считает, что миротворческие силы должны находиться исключительно на линии разграничения.

В ответ на предложение главы Кремля в МИД Украины заявили о том, что развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе должно быть согласовано с Киевом, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль украинско-российской границы. Украинские дипломаты подчеркнули, что военнослужащие или граждане страны-агрессора не должны попасть в ряды миротворцев ООН.

Кроме того, в МИД Украины отметили, что не может идти речи о получении согласия на проведение миротворческой операции от незаконных вооруженных формирований, которые действуют на территории ОРДЛО при поддержке РФ.

По материалам: РИА Новости