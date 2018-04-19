В Кремле рассказали о паузе в переговорах Волкера и Суркова

Переговоры специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова приостановлены, есть пауза и в работе "нормандской четверки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу Сурков - Волкер", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, при этом возобновляются контакты российского президента с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, передает издание "РИА Новости".

"Но по каналам известных форматов ("нормандская четверка", - ред.) действительно сейчас пока фиксируется пауза", - добавил Песков.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, что бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Курта Волкера спецпредставителем Госдепартамента по Украине 7 июля 2017 года. После вступления в должность Волкер провел четыре раунда переговоров с советником президента РФ Владиславом Сурковым, посвященных Украине. 21 августа 2017 года Волкер и Сурков встречались в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде, а 26 января 2018 года - в Дубае.

По материалам: РИА Новости