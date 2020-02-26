В Кремле заявили, что введение указа о Дне сопротивления оккупации Крыма - "не соответствует реальному положению дел"

Установление В Украине Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя якобы "не отражает реального положения дел и причин", по которым крымчане якобы "приняли решение воссоединиться с Россией", как называют в Москве аннексию украинской территории. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил об издании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который будет отмечаться в Украине 26 февраля.

"Реакция (Кремля на этот указ) совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - сказал Песков. "Мы с такой формулировкой (Киева) категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - подчеркнул представитель Кремля.

Стоит отметить, что Кремль пока не направлял Президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование в Москве в мае 75-летия Победы во Второй мировой войне. Это подтвердил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

