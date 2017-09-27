В Кремле заявили о действительности договора о дружбе между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной продолжает действовать, передает РИА «Новости».

«С юридической точки зрения, документ остается в силе, он не был денонсирован», — отметил он.

По словам Пескова, соответственно, с правовой точки зрения, «апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой».

При этом пресс-секретарь добавил, что с таким вопросом было бы корректнее обратиться в Госдуму.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон «Об образовании», который вызвал неоднозначную реакцию у многих стран-соседей страны.