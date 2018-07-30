В Крым приехали депутаты из Евросоюза: Украина резко отреагировала

Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма депутата Европарламента Яромиром Когличеком и сенатором чешского парламента Ярославом Доубравой.

Как говорится в заявлении на сайте украинского посольства в Праге, политики нарушили не только украинское законодательство, но и международное право.

В частности, речь идет о резолюции Генеральной ассамблеи ООН No 68/262 от 27 марта 2014, которой подтверждено суверенитет и территориальную целостность Украины, а страны-члены организации призвали воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма.

Отмечается, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство, однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против нашего государства, оккупацию Москвой части украинской территории.

"Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике", - заявили дипломаты.

В посольстве также напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренных украинским законодательство.

Как сообщили российские СМИ, делегация из Чехии уже успела побывать в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае. В то же время евродепутат Когличек, который посещает полуостров уже в третий раз, заявил в что "санкции только мешают нормальному сотрудничеству стран".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о возможном визите делегации ОБСЕ в Крым.