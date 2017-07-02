В Крыму оккупанты не пустили Чийгоза на похороны матери

Российские оккупанты отказались принять заявление жены заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза о предоставлении ему возможности посетить похороны матери. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Супруга Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова попыталась передать в СИЗО Симферополя заявление о предоставлении ему сегодня возможности принять участие в церемонии похороны его матери. Дежурный отказался принять - воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет", - отметил адвокат.

В ночь на 2 июля умерла мать Чийгоза. Судилище над Чийгозом началось 28 декабря 2015 года в Симферополе. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.